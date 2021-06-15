Житель Абхазии ранил из пистолета двух российских туристов

В Пицунде двое россиян получили огнестрельные ранения. Подозреваемого – жителя Абхазии – задержали. Выяснилось, что он уже являлся фигурантом уголовного дела.

Сообщение о стрельбе в ресторане «Апсны» на территории пансионата «Самшитовая роща» поступило в дежурную часть после полуночи, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. На место прибыла следственно-оперативная группа.

Правоохранители установили, что житель Абхазии стрелял из пистолета неустановленного образца в двух туристов, приехавших из России. Один из пострадавших получил три огнестрельных ранения в области левой стопы и колен обеих ног, второй – шесть огнестрельных ранений в область левой ноги и таза. Обоих россиян доставили в больницу города Гагра, а затем после оказания первичной помощи вывезли для дальнейшего лечения в Россию.

Сам стрелок также был ранен. В настоящее время он находится в ЦРБ города Сухум, где его взяли под стражу.

Как сообщили в МВД, этот мужчина находился под следствием по факту незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия. 18 мая подозреваемому избрали меру пресечение в виде подписки о невыезде. 4 июня дело направили в суд для вынесения приговора. Отмечается, что ранее стрелявший неоднократно привлекавшийся за различные правонарушения.

Пицунда, Зоя Осколкова

Пицунда. Другие новости 15.06.21

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