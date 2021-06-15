Суд отправил в колонию хирурга, повредившего пациентке легкое во время операции

Суд в Москве вынес приговор пластическому хирургу Сергею Морозову, который во время операции случайно повредил легкое пациентке. Врач признан виновным по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью) и приговорен к 3,5 годам колонии общего режима. Об этом сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета.

Согласно материалам следствия и суда, Морозов, будучи пластическим хирургом частной медицинской клиники «Медланж» в центре Москвы, 8 апреля 2018 года при проведении пластической операции по ринопластике «повредил легкое пациентке при взятии реберного трансплантата, чем причинил девушке тяжкий вред здоровью». Как уточнил адвокат потерпевшей Андрей Мишонов, врач случайно проткнул легкое пациентке, передает РИА «Новости». В связи с этим ее пришлось экстренно госпитализировать.

Обвинение запросило для подсудимого 3,5 года колонии общего режима. Максимальное наказание, которое ему грозило по вмененной статье, – шесть лет лишения свободы.

По информации СКР, в суде также рассматривается другое уголовное дело, в котором фигурируют врачи клиники «Медланж». Расследование проводилось по фактам причинения вреда здоровью и гибели людей при оказании услуг представителями этой клиники. В отношении учредителя клиники дело выделено в отдельное производство, она объявлена в международный розыск.

Москва, Наталья Петрова

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