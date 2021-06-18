В ЯНАО началась проверка из-за облитых жидкостью для розжига посетителей кафе

Сотрудники прокуратуры изучают обстоятельства инцидента, во время которого шашлычник облил несколько человек жидкостью для розжига. В результате несколько человек получили ожоги, а беременная женщина потеряла ребенка, пишет РИА «Новости».

Инцидент произошел в Тарко-Сале 9 мая. Работники одной из закусочных добавлял жидкость для розжига в мангал, установленный рядом со столиками для посетителей. Порыв ветра бросил загоревшуюся жидкость на посетителей. Самые сильные ожоги получила беременная женщина, которой не удалось сохранить ребенка.

По данным агентства, полиция после предварительной проверки признала произошедшее несчастным случаем. Теперь обстоятельства изучают в прокуратуре Пуровского района. Прокуроры пообещали принять меры, если для этого будут основания.

Как сообщал «Новый День», под Санкт-Петербургом неизвестные облили бензином и подожгли 42-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии с сильными ожогами лица, шеи и рук.

Салехард, Наталья Рязанова

Салехард. Другие новости 18.06.21

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