На российской границе поймали мужчину с распечатанным на принтере паспортом

Пограничники в Адлере задержали мужчину, который пытался выехать из России с поддельным паспортом. Об этом сообщает «Sputnik Абхазия» со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

Мужчину остановили в пункте пропуска «Адлер» при выезде из России в Абхазию. Он предъявил паспорт гражданина Белоруссии. При этом документ был изготовлен кустарным способом.

Экспертиза подтвердила, что нарушитель сканировал паспорт и затем распечатал его на цветном принтере.

Уголовное дело возбуждено по статье «Пересечение Государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право выезда из Российской Федерации». Нарушителю грозит штраф, принудительные работы или лишение свободы сроком до двух лет.

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