На Кубани СКР возбудил дело после ДТП с автобусом с детьми

Следователи возбудили уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ) после ДТП с пассажирскими автобусами на трассе Джубга-Сочи. В результате столкновения автомобилей 16 человек доставлены в больницу.

По предварительным данным, автобусы «Вольво» и «Ман» двигались в колонне, когда у одного из них отказали тормоза. Автобусы столкнулись на 23 км трассы, один автобус загорелся. На момент столкновения в салонах находились четверо взрослых: два водителя и двое сопровождающих, а также 62 ребенка. Дети возвращались после отдыха в оздоровительном лагере в краснодарском поселке Ольгинка.

Ранее сообщалось о девяти пострадавших. Позже в полиции уточнили, что помощь медиков потребовалась 15 детям и водителю автобуса. Они получили легкие травмы, их жизни ничто не угрожает.

Специалисты Следственного комитета в рамках уголовного дела выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили в региональном управлении СКР.

Краснодар, Наталья Рязанова

Краснодар. Другие новости 21.06.21

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