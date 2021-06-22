В Подмосковье две иностранки погибли в землянке, где прятались от жары

В Московской области в поле нашли тела двух женщин. Предположительно, они погибли из-за обвала грунта в землянке, где прятались от жары.

Об обнаружении тел гражданок Республики Вьетнам 1974 и 1976 годов рождения сообщили в региональном управлении СКР. По факту гибели женщин проводится доследственная проверка.

«По предварительным данным, женщины находились в землянке, пережидая жару, но, в какой-то момент, произошел обвал грунта, в результате которого они погибли», – уточнили в Следственном комитете.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.06.21

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