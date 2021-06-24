Под Белгородом дедушка учил внучку плавать и утонул вместе с ней

Следователи выясняют обстоятельства гибели 63-летнего мужчины и его семилетней внучки в Валуйском районе Белгородской области. Оба утонули днем 23 июня на глазах старшего внука.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Следователи выясняют, в каких условия жила погибшая девочка и принимали ли родители меры к сохранению безопасности ее и брата.

По данным следствия, мужчина с внуками 7 и 10 лет пошел на озеро около села Посохово. Пока старший внук оставался на берегу, дедушка решил научить внучку плавать. Когда они оба стали тонуть, мальчик попытался сам вытащить родных из воды, но не смог. Он позвал на помощь местных жителей, но спасти погибших не удалось.

В ведомстве отметили, что водоем не предназначен для купания и его берег не является официальным местом для отдыха.

Белгород, Наталья Рязанова

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