Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Ивановской области

В Ивановской области мужчина открыл огонь по прохожим. Пострадал один человек.

Инцидент произошел в Ильинском районе, сообщает телеграм-канал «112». По данным СМИ, злоумышленник был вооружен пистолетом. Отмечается, что мужчина оказал сопротивление при задержании и был застрелен сотрудниками полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Причина стрельбы устанавливается.

Иваново, Наталья Петрова

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