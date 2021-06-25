Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Ивановской области

В Ивановской области мужчина открыл огонь по прохожим. Пострадал один человек.
Инцидент произошел в Ильинском районе, сообщает телеграм-канал «112». По данным СМИ, злоумышленник был вооружен пистолетом. Отмечается, что мужчина оказал сопротивление при задержании и был застрелен сотрудниками полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Причина стрельбы устанавливается.
Иваново, Наталья Петрова
Иваново. Другие новости 25.06.21
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