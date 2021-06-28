Три офицера ФСБ арестованы за хищение 63 млн рублей

Военный суд в Москве отправил в СИЗО трех офицеров 6-го отдела управления авиации ФСБ по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигуранты отрицают свою вину, пишет «Коммерсантъ».

По версии следствия, начальник отдела полковник Юрий Кравченко, его заместитель подполковник Артем Сохин и майор Сергей Романов заключили госконтракты с фирмой сборных конструкций ООО «АсСтрой». Компания в 2017-2019 годах должна была построить склады в нескольких регионах, но фактически работу не выполнила. А выделенные из бюджета 63,5 млн рублей были похищены.

Подозреваемые заявили, что контракты были исполнены, складские помещения поставлены и используются УА ФСБ.

По данным издания, уголовное дело возбуждено летом 2020 года в отношении управляющего ООО «АсСтрой» Вазгена Бабаханяна. Вскоре после его ареста было возбуждено дело о злоупотреблении должностными полномочиями, которое в начале 2021 года соединили в одно производство с делом Бабаханяна.

Суд встал на сторону следователей, заявивших, что подозреваемые могут уничтожить улики или повлиять на свидетелей, ведь некоторые находились в подчинении фигурантов. Адвокаты сотрудников ФСБ уже обжаловали арест своих подзащитных.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 27.06.21

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