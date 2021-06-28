Подмосковное Щелково осталось без электричества из-за молнии

Большинство жителей подмосковного Щелкова остались без электричества из-за удара молнии. Электроэнергия не подается также в соседние деревни Гребнево и Трубино, сообщили в городской администрации.

Очевидцы сумели снять на видео момент удара молнии в центральную электроподстанцию. Ролик опубликовал в телеграм-канале «112». Из-за удара молнии несколько устройств загорелись, от них повалил густой черный дым. Но пожар быстро потушил ливень.

В администрации города предупредили, что возможно перебои с водой из-за остановки водозаборного узла (ВЗУ).

«В связи с выходом из строя центральной линии электропередач обесточена большая часть города Щелково, д. Гребнево и Трубино. Это же стало причиной остановки ВЗУ. Аварийные бригады уже работают на месте», – цитирует представителя мэрии «Интерфакс».

Из-за большого объема работ полное восстановление водо- и электроснабжения может занять до шести часов.

Гроза сопровождалась сильным ветром, который повалил несколько деревьев и сорвал крышу с торгового центра. При этом никто не пострадал. Городская администрация закрыла парк до 1 июля, чтобы успеть устранить все последствия ненастья.

Щелково, Наталья Рязанова

Щелково. Другие новости 28.06.21

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