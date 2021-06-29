В Приморье нашли тело пропавшего ребенка, происки еще двух продолжаются

Следователи в Лесозаводске Приморского края возбудили уголовное дело об убийстве (п. «а,в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) в связи со смертью ребенка. Еще двух пропавших без вести детей пока не удалось найти, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, утром 28 июня трое детей: восьми, девяти и двенадцати лет на велосипедах отправились к реке Уссури. Их не было дома весь день, а вечером одежду и велосипеды нашли на берегу.

«По факту безвестного исчезновения детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а,в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Во время поисковых мероприятий тело одного из детей обнаружено в воде возле берега, в 800 м от места, где найдены вещи, с признаками утопления», – рассказали в СКР.

Спасатели, волонтеры и полиция продолжают поиски двух ребят. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Как сообщал «Новый День», трое подростков решили искупаться в Онежском озере, не справились с течением и утонули. Их тела подняли из воды спасатели. Следователи возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Лесозаводск, Наталья Рязанова

Лесозаводск. Другие новости 28.06.21

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