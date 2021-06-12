Трое подростков утонули в Онежском озере в Карелии

В Карелии спасатели достали из вод Онежского озера тела трех подростков. По предварительным данным, несовершеннолетние не справились с течением во время купания.

Сотрудникам МЧС сообщили, что в районе набережной Варкауса на берегу лежат вещи без хозяев. Более 20 человек, включая водолазную группу, проверили побережье и озеро и нашли трех подростков погибшими.

«11 июня трое 15-летних подростков купались в неположенном месте в районе набережной Варкауса в городе Петрозаводске. Ребята не справились с течением, не смогли добраться до берега и утонули», – рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

Следователи возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, двое школьников утонули в пруду около села в Алтайском крае, когда решили покататься на деревянном плоту. В Свердловской области за месяц погибли в воде 16 человек, в их числе трое подростков и первоклашка.

Сотрудники СКР и МЧС еще раз напомнили родителям не оставлять детей без присмотра у водоемов.

Петрозаводск, Наталья Рязанова

Петрозаводск. Другие новости 11.06.21

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