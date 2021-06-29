Москвичам предлагают купить QR-коды для ресторанов. Какое наказание грозит за использование подделки

Фальшивые QR-коды для посещения ресторанов и кафе в Москве начали продавать в даркнете, их средняя цена достигает 11 тыс. рублей. Об этом сообщил директор экспертных сервисов компании Bi.zone Евгений Волошин.

Напомним, с 28 июня в столице для посещения заведений общепита нужен QR-код. Его выдают людям, которые привились от коронавируса, переболели им меньше полугода назад или получили отрицательный ПЦР-тест.

По словам Волошина, объявления о продаже цифровых пропусков на теневых форумах появились еще в мае, однако сейчас они изменены с учетом нововведений в Москве, сообщает ТАСС.

Изначально в объявлениях размещалась информация о покупке фейковых сертификатов вакцинации и занесении их в базу данных «Госуслуг», рассказал эксперт. Но после решения властей Москвы ввести QR-коды злоумышленники обновили описание объявлений и добавили информацию, что покупатель получит возможность сгенерировать настоящий QR-код. Средняя цена поддельного документа в даркнете составляет 11 тыс. рублей, отметил Волошин.

По информации Bi.zone, объявления о QR-кодах для кафе и ресторанов появились в минувшие выходные. При этом на форумах уже обнаружили не менее 50 положительных отзывов тех, кто воспользовались нелегальной услугой.

Волошин не исключил, что ближайшее время в продаже могут появиться приложения для генерации фейковых QR-кодов.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в свою очередь сообщил, что за использование фальшивых QR-кодов для посещения общепита может грозить до двух лет лишения свободы или штраф. По словам сенатора, это наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, «поскольку лицо намеренно нарушает установленные правила посещения общественных мест», передает РИА «Новости». «В зависимости от последствий может наступать ответственность до двух лет лишения свободы», – добавил он. Кроме того, указал Клишас, за посещение ресторана с поддельным QR-кодом «в зависимости от последствий» может наступить и административная ответственность – штраф до 40 тысяч рублей.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.06.21

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