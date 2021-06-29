Жители 13 регионов России остались без электричества из-за ветра

В 13 регионах России около 130 тысяч жителей остались без энергоснабжения из-за стихии. Штормовой ветер обрывал провода в 540 населенных пунктах.

Буря обрушилась на три федеральных округа – Центральный, Приволжский и Северо-Западный. Стихия затронула в общей сложности 61 муниципальное образование, в которых без света остались 47,5 тысячи жилых домов с населением более 132 тысяч человек, рассказал РИА «Новости» представитель экстренных служб.

«Зарегистрировано падение 429 деревьев, повреждение 69 кровель зданий и 88 автомобилей», – добавил собеседник агентства.

Еще утром без энергоснабжения оставались 123 населенных пункта в Чувашии, Мордовии, Нижегородской, Ульяновской и Вологодской областях.

Сегодня, по прогнозу синоптиков, циклон будет смещаться в северо-восточном направлении и окажет воздействие на регионы Центрального и Северо-Западных федеральных округов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 29.06.21

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