В Подмосковье пожилые супруги и их правнучка утонули в выгребной яме

В Московской области двое пожилых людей и ребенок погибли в выгребной яме. Следственный комитет начал проверку.
Тела троих погибших – 75-летнего мужчины, 65-летней женщины и трехлетней девочки – были обнаружены возле частного дома в поселке Обухово. Установлено, что пенсионеры приходились ребенку прадедушкой и прабабушкой.
Следователи считают, что кто-то из взрослых спустился в выгребную яму, чтобы устранить проблему подтопления из-за резко увеличившегося уровня воды. Что-то пошло не так и второй взрослый и ребенок, вероятно, желая помочь, оказались в яме. В результате все трое не смогли выбраться и погибли.
На месте происшествия побывали следователи, они опросили родственников погибших. Проведена проверка жилищно-бытовых условий и назначена судебно-медицинская экспертиза.
Москва, Зоя Осколкова
Москва. Другие новости 29.06.21
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