В Иркутске подросток в детдоме насиловал малышей

Иркутские следователи проверяют информацию о сексуальном насилии в детском доме со стороны одного из воспитанников.

Как пишут местные СМИ, факты насилия вскрылись еще в прошлом году. Сотрудники Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, обращались к руководителю. По их словам, 12-летний подросток совершал сексуальные действия в отношении мальчиков в возрасте от трех до семи лет.

В апреле 2021 года сотрудники обратились в следственный комитет, к министру социального развития. Также направили заявление Уполномоченному по правам ребенка в Иркутской области Татьяне Афанасьевой. В мае был получен ответ, что проверка выявила нарушения, но меры не были предприняты, сообщает портал Irk.ru.

В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и ст. 239 УК РФ «Халатность».

Иркутск, Зоя Осколкова

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