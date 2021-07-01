СК возбудил дело в отношении директора центра, где подросток насиловал сирот

СКР возбудил уголовное дело в отношении директора иркутского детдома, где подросток насиловал маленьких мальчиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, директору центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, стало известно о противоправных действиях 12-летнего воспитанника. Однако женщина не обратилась в правоохранительные органы, а лишь «организовала проведение внутреннего служебного расследования в учреждении».

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий). Кроме того, проводится расследование по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Женщину отстранили от должности и задержали. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

«12-летний воспитанник центра помощи находится в психиатрической больнице на обследовании», – добавили в СК. Расследование уголовных дел продолжается.

Иркутск, Зоя Осколкова

Иркутск. Другие новости 01.07.21

Полицейских, обвиняемых в издевательстве над подростками, будут судить повторно. / Офицер ВМФ России три месяца отлынивал от службы, притворившись больным ковидом. / На авиабазе в Нидерландах истребитель врезался в здание. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»