Под Кировом учитель подпала под суд за истязание учеников

Следователи передали в суд уголовное дело в отношении учителя одной из школ в Фаленском районе Кировской области. Ее обвинили в истязании трех учеников (ч.2 ст.117 УК РФ), сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, с ноября прошлого года по март обвиняемая систематически наносила побои своим ученикам. Причем, избивала не только мальчиков, но и девочку. Все пострадавшие дети 2008-2009 годов рождения.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении учителя, обвиняемой в истязание двух и более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетних. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – рассказали в ведомстве.

Учителю грозит до семи лет лишения свободы, если суд признает ее виновной.

Как сообщал «Новый День», учитель информатики школы в Львовской области Украины заставила 12-летнего ученика съесть бумажный самолетик. Она замахнулась на него ножом, угрожая порезать пальцы за «плохое поведение». После жалобы родителей в милицию педагог заявила, что это была шутка, но извинилась и уволилась из школы.

Киров, Наталья Рязанова

Киров. Другие новости 29.06.21

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