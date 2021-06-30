Спасатели достали из воды тела двух пропавших в Приморье детей

В приморском Лесозаводске спасатели нашли тела двух пропавших братьев, которые ушли купаться на реку Уссури. По предварительным данным, оба утонули, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

«Младший брат обнаружен в 3 км вниз по течению от места, где обнаружены вещи малолетних на берегу реки Уссури. Тело старшего брата найдено спасателями в реке возле железнодорожного моста. Каких-либо признаков насильственной смерти не обнаружено», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Тело третьего ребенка со следами утопления было найдено накануне.

Следователи продолжают выяснять обстоятельства случившегося. В ходе расследования будет дана оценка безопасности детей на водоемах, а также полноте и эффективности мер органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Как сообщал «Новый День», утром 28 июня дети восьми, девяти и двенадцати лет на велосипедах отправились из поселка Полевое в Лесозаводск, на реку Уссури. Их вещи и велосипеды нашли на берегу, но самих ребят поблизости не оказалось. Спасатели и полиция начали поиски, а следователи возбудили уголовное дело об убийстве в связи с пропажей несовершеннолетних.

Лесозаводск, Наталья Рязанова

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