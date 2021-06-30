На Кубани пять человек погибли в ДТП с тремя машинами

Под Краснодаром пять человек погибли, двое доставлены в больницу в результате столкновения трех машин. Инцидент произошел на 25-м км трассы А289 около станицы Новомышастовская в Красноармейском районе Кубани.
ДТП случилось около 06:00 (мск) с участием автомобилей Hyundai Accent, Toyota Corolla и ВАЗ. По предварительным данным, два легковых автомобиля столкнулись лоб в лоб и вместе влетели в третью машину, передает телеграм-канал Life shot.
Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, второй – средней тяжести. Оба доставлены в больницу.
Дорога частично перекрыта, на месте аварии работают экстренные службы.
Напомним, 21 июня на трассе Джубга – Сочи в Краснодарском крае столкнулись два автобуса, в которых везли детей. Один автобус от столкновения загорелся. Пострадали девять человек, в том числе восемь детей.
Москва, Наталья Рязанова
Москва. Другие новости 30.06.21
Под Волгоградом у автобуса на ходу оторвалось колесо, пострадали 13 мигрантов. / Красноуфимским аграриям выдавали зарплату продуктовыми карточками. / Спасатели достали из воды тела двух пропавших в Приморье детей. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube