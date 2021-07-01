Девочка-подросток убила школьника посреди города в Иркутской области

Полиция Братска Иркутской области задержала несовершеннолетнюю девушку по делу об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Жертвой стал 14-лений школьник, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным следствия, инцидент случился в центре города, на площади у драматического театра. Подросток гулял там в компании товарищей.

«Между ним и 16-летней девочкой произошел словесный конфликт, в ходе которого последняя достала из кармана нож-бабочку и нанесла ножевое ранение подростку», – сообщили в ведомстве.

Очевидцы вызвали скорую, но удар пришелся в сердце, и в больнице мальчик скончался. Подозреваемая пыталась скрыться, но ее быстро нашли. Следователи готовят документы для суда, чтобы взять девушку под стражу.

По данным СКР, подозреваемая из неблагополучной семьи и уже попадалась на противоправных действиях и даже привлекалась к уголовной ответственности за кражу. Она состоит на учете в ПДН.

Как сообщал «Новый День», в Перми 17-летний подросток стал фигурантом уголовного дела за то, что зарезал 13-летнего знакомого. Подозреваемый заранее взял с собой нож и несколько раз ранил школьника из-за личной неприязни.

Братск, Наталья Рязанова

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