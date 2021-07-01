В больнице Подмосковья торговали сертификатами о вакцинации. Проводится проверка

Росздравнадзор зафиксировал случай незаконной продажи сертификата о вакцинации от коронавируса в одной из больниц Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства. По данному факту проводится проверка с участием антикоррупционного подразделения областного полицейского главка. «Всем участникам мошеннической схемы грозит уголовное наказание», – подчеркнули в Росздравнадзоре.

После появления в соцсетях и телеграм-каналах многочисленных объявлений о нелегальной продаже сертификатов о вакцинации от ковида с занесением информации в Единый портал государственных и муниципальных услуг и Федеральный регистр вакцинированных от инфекции, специалисты Росздравнадзора решили провести контрольную закупку фальшивого документа.

Сотрудник ведомства начал переписку с мошенниками и предоставил все необходимые для оформления сертификата личные данные. Спустя некоторое время в Федеральном регистре вакцинированных появилась информация о вакцинации заказчика. В Едином портале государственных и муниципальных услуг появились сведения о медучреждении, где он якобы привился. Им оказалась Егорьевская центральная районная больница.

На основании этих данных была организована внеплановая проверка, чтобы выявить лиц, незаконно получивших статус вакцинированного. В проверке задействованы сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Московской области, поскольку выявленные правонарушения содержат признаки преступления, за которые предусмотрена уголовная ответственность, говорится в сообщении.

Москва, Наталья Петрова

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