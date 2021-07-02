Три человека пострадали при взрыве газа в Нижнем Новгороде

Три человека доставлены в больницу после взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Нижнем Новгороде. Спасатели эвакуировали 28 человек, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент случился 06:57 в Сормовском районе города. Хлопком бытового газа выбило стекла, повредило перегородки и межэтажные перекрытия. Приехавшие на место пожарные не нашли открытого горения.

По предварительным данным, никто не погиб, трое пострадавших доставлены в больницу.

Специалисты на месте выясняют причину случившегося.

Как сообщал «Новый День», 10 июня в городе Ртищево Саратовской области взорвался бытовой газ и начался пожар. Один человек пострадал, в состоянии средней тяжести доставлен в больницу.

Нижний Новгород, Наталья Рязанова

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