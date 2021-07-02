Полиция Петербурга задержала трех продавцов поддельных ПЦР-тестов

Полиция задержала в Петербурге и области трех курьеров с поддельными справками о медотводе к вакцинации от Covid-19 и отрицательными ПЦР-тестами. Следователи по всем трем случаям возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов).

Курьеров задержали во время проверочной закупки в Фрунзенском и Красносельском районах северной столицы и во Всеволожском районе Ленобласти. Продавцы предлагали сразу несколько поддельных справок: о медотводе к вакцинации за 1,5-1,8 тыс. рублей, об отсутствии контакта с больными коронавирусом за 500 рублей.

28 июня сотрудники полиции задержали еще одного продавца поддельных справок, который искал клиентов через интернет. За отрицательный ПЦР-тест он просил предоплату в 1900 рублей на банковскую карту. В багажнике го машины нашли множество бланков медицинских справок с печатями, сообщили в петербургском главке МВД.

Как сообщал «Новый День», в Екатеринбурге также задержали сбытчика поддельных медотводов от вакцинации против коронавируса. За каждую справку местных житель требовал по тысяче рублей.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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