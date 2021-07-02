Суд арестовал девочку-подростка, зарезавшую школьника в Братске

В Иркутской области суд отправил под арест девочку-подростка, убившую 14-летнего школьника ударом ножом в сердце. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Несовершеннолетняя проведет под стражей как минимум два месяца.

Преступление было совершено 30 июня в центре Братска, на площади у драматического театра. Между 16-летней девушкой, жительницей Братского района, и 14-летним подростком произошел конфликт, в ходе которого несовершеннолетняя достала из кармана нож-бабочку и нанесла ножевое ранение школьнику. Очевидцы вызвали скорую помощь, подросток скончался по дороге в больницу. Подозреваемая пыталась скрыться, но ее быстро нашли.

Задержанной предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По информации СК РФ, подозреваемая из неблагополучной семьи и уже попадалась на правонарушениях и привлекалась к уголовной ответственности за кражу. Девушка состоит на учете в ПДН.

Братск, Наталья Петрова

Братск. Другие новости 02.07.21

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