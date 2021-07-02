В Смоленске рядом с телами молодой пары нашли трехлетнего ребенка

Следователи начали проверку по факту смерти мужчины и женщины. Их тела нашли в квартире погибшей, а рядом – ее трехлетнего сына.

«1 июля около 16 часов поступило сообщение об обнаружении в квартире одного из домов по улице Николаева города Смоленска тела хозяйки квартиры, 1996 года рождения, и ее знакомого, 1998 года рождения», – рассказали в управлении Следственного комитета по Смоленской области.

Тела отправили на экспертизу, но при осмотре следователи не нашли следов насильственной смерти. СКР выясняет обстоятельства случившегося.

Обнаруженного в той же квартире мальчика трех лет доставили в больницу. Сейчас ищут родственников погибшей, чтобы передать им ребенка.

Смоленск, Наталья Рязанова

Смоленск. Другие новости 02.07.21

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