Суд отправил краснодарца на восемь лет в колонию за шпионаж

Краснодарский краевой суд назначил восемь лет колонии строгого режима местному жителю по делу о шпионаже. Андрея Пикулу признали виновным в передаче секретных сведений разведке Украины.

Обвинение доказало, что осенью 2018 иностранная разведка завербовала лейтенанта запаса Пикулу. Ему обещали помочь с регистрацией на территории другой страны, покровительствовать и решать бытовые вопросы в обмен на сведения из категории гостайны РФ.

«Осенью 2019 года Пикула осуществил сбор указанной информации и передал ее сотруднику разведывательного управления иностранного государства. Его деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю», – рассказали в пресс-службе суда.

Подсудимый полностью признал вину. Учитывая смягчающие обстоятельства, суд решил назначить ему наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи 275 УК РФ.

Кроме срока в колонии, приговором суда Пикула лишен воинского звания «лейтенант запаса».

Как сообщал «Новый День», 24 июня в Крыму задержали жителя Симферополя, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Госизмена».

Краснодар, Наталья Рязанова

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