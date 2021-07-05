Более 80 тысяч жителей Ставрополья остались без электричества после грозы

В результате непогоды более 80 тысяч жителей Ставропольского края остались без электричества. К 6 утра специалисты смогли восстановить электроснабжение в части населенных пунктов, сообщили в региональном главке МЧС.

4 июля на Ставрополье обрушился циклон с ливнями и сильным ветром. В некоторых поселениях прошел град, например, городе Ипатово, где произошло массовое отключение электричества. Всего отключения затронули 10 населенных пунктов.

«В зоне отключения находилось более 30 тыс. абонентов с населением свыше 80 тыс. человек. По состоянию на 6:00 5 июля без электроснабжения остаются более 10 тыс. абонентов с населением около 28 тыс. человек», – говорится в сообщении МЧС.

В столице региона, Ставрополе, почти 6 тыс. человек остаются без электричества. Аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения.

Напомним, 29 июня в 13 регионах России около 130 тыс. жителей остались без энергоснабжения из-за штормового ветра. В Центральном, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах остались без света 47,5 тыс. жилых домов, в которых проживали более 132 тыс. человек.

Ставрополь, Наталья Рязанова

Ставрополь. Другие новости 05.07.21

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