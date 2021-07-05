Власти Сочи готовят эвакуацию жителей из-за переполненных рек

Власти Сочи предупредили жителей Адлерского и Хостинского районов о возможной эвакуации, если реки выйдут из берегов. Сочинцам посоветовали собрать вещи первой необходимости и документы.

«Критический подъем уровня рек Хорота, Кудепста, Хоста и Мацеста. Производится звуковое оповещение населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов», – говорится в сообщении на сайте городской администрации.

В некоторых местах Адлерского и Хостинского районов зафиксировали подтопление. Там дежурят сотрудники МЧС и экипажи «Кубань-СПАС», чтобы быстро помочь жителям в случае необходимости.

С 4 июля в Сочи действует штормовое предупреждение. Сильные ливни и ветер повалили несколько десятков деревьев, в разных частях города жители остались без электричества. При падении дерева один человек погиб и двое пострадали.

Как сообщал «Новый День», Гидрометцетр предупредил об опасных погодных условиях в ряде регионов. Так, в Краснодарском крае ожидаются обильные осадки из-за встречи прохладных воздушных масс и антициклона.

Сочи, Наталья Рязанова

Сочи. Другие новости 05.07.21

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