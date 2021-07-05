В Волгограде ребенок умер от удара током в душевой кабине

Четырехлетняя девочка умерла от удара током у себя дома, в одном из частных домов в Волгограде. Малышку нашли в душевой кабине, сообщили в управлении Следственного комитета по Волгоградской области.

Инцидент случился 4 июля.

«Смертельную травму ребенок получил во время купания по месту жительства. К душевой кабине был подключен водонагревательный котел. Причиной трагедии могли стать неисправность либо неправильная эксплуатация этого электрического прибора», – рассказали в ведомстве.

СКР начал доследственную проверку и выясняет обстоятельства случившегося.

Напомним, в Курсе девятилетняя девочка погибла, прикоснувшись к металлическому ограждению во дворе своего дома. Удар тока был такой силы, что ребенок скончался.

Волгоград, Наталья Рязанова

Волгоград. Другие новости 05.07.21

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