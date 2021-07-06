Один ребенок погиб, второй получил травмы с ДТП в Иркутской области

11-летний мальчик погиб в результате ДТП в поселке Большой Луг в Иркутской области. Еще один несовершеннолетний пассажир, девочка восьми лет, доставлен в больницу.

По данным регионального главка МВД, 63-летний водитель не справился с управлением Toyota Vitz и въехал в бетонный забор. Рядом с ним сидел мальчик, который погиб на месте, как и водитель.

В машине также находились восьмилетняя девочка и 29-летняя мать обоих детей. Женщина не пострадала, а вот девочку с различными травмами отвезли в больницу. Полицейские выяснили, что в момент аварии женщина была пьяна.

«Все участники происшествия не использовали ремни безопасности. Кроме того, водитель был лишен прав за управление транспортом в состоянии опьянения», – пояснили в МВД.

Как сообщал «Новый День», девочка четырех лет и четверо взрослых погибли в Ростовской области при лобовом столкновении двух машин. Водитель иномарки нарушил правила и пошел на обгон, и на встречном полосе столкнулся с «Газелью». В итоге, его спутница с дочкой и двое мужчин в «Газели» погибли на месте.

Иркутск, Наталья Рязанова

Иркутск. Другие новости 06.07.21

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