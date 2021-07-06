Спасатели снимали людей с крыш в подтопленной Кубани

Разлившиеся реки в Краснодарском крае подтопили 290 жилых домов и более 500 приусадебных участков. Спасателям пришлось снимать людей с крыш их домов, чтобы эвакуировать, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Экстренные службы быстро начали откачивать воду на подтопленных участках и ликвидировать последствия ЧП. На утро 6 июля пострадавшими оставались 7 населенных пунктов, в пяти муниципальных районах введен режим чрезвычайной ситуации.

«Остаются подтопленными 267 жилых домов и 395 приусадебных участков. Проведена эвакуация 136 человек, из них 44 были сняты с крыш домов. В пунктах временного размещения находятся 64 человека», – рассказали в МЧС.

Накануне власти Сочи предупредили жителей Адлерского и Хостинского районов о возможной эвакуации, если реки Хорота, Кудепста, Хоста и Мацеста выйдут из берегов после ливней. Сочинцам посоветовали собрать вещи первой необходимости и документы.

Краснодар, Наталья Рязанова

Краснодар. Другие новости 06.07.21

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