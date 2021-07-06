В Анапе СКР и прокуратура начали проверку гибели школьника из Тулы и трех спасавших его мужчин

Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю проводит проверку обстоятельств гибели 12-летнего школьника из Тулы, его отца и двух отдыхающих. Все четверо утонули в Черном море у поселка Витязево в Анапе.

«Организована доследственная проверка по факту гибели 12-летнего мальчика, его отца и 42-летнего мужчины в Черном море. На месте продолжают работать следователи-криминалисты краевого управления СКР. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении ведомства.

К проверке подключилась краевая прокуратура, которая намерена оценить меры, принимаемые местной администрацией по установке запрещающих знаков в месте гибели утонувших. Прокуратура также взяла на контроль ход проверки, проводимой СКР.

Напомним, инцидент случился 5 июля, когда семья из Тулы отдыхала на пляже. Их 12-летнего сына сбила с ног волна, и обратным течением его стало уносить в море. На помощь ребенку бросился его отец и двое мужчин, которые отдыхали рядом. Все четверо, включая ребенка, утонули.

Анапа, Наталья Рязанова

Анапа. Другие новости 06.07.21

В допинг-пробах бегуньи из США обнаружили марихуану. / «Шилиманов – заложник ситуации»: в суде озвучили показания бизнесмена, у которого вымогали взятку. / «Превышение полномочий»: Никита Белых стал фигурантом еще одного уголовного дела. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»