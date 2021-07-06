На Кубани прокуратура проверяет факт гибели трех человек из-за подтоплений

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку из-за гибели трех человек в Туапсинском районе. По предварительным данным, все они стали жертвами подтоплений после сильных ливней, передает «Интерфакс».

71-летний мужчина, который не мог самостоятельно передвигаться, погиб с своем доме в селе Горском. В селе Дефановка женщина с ребенком 2007 года рождения задохнулись в автомобиле, который смыло в канаву потоком воды.

Власти края ввели режим ЧС Сочи, Геленджике, Горячем Ключе, а также Туапсинском, Славянском и Северском районах. В некоторых населенных пунктах до сих пор нет электричества, нарушено газоснабжение. 62 человека находятся в пунктах временного размещения после эвакуации. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил наладить поставки воды и питания туда, где жители в ближайшие двое суток не смогут воспользоваться газом и электричеством.

«Будем помогать каждому пострадавшему, один на один с бедой никого не оставим», – заявил глава региона на своей странице в соцсети.

Напомним, сильные ливни и штормовой ветер повалили несколько десятков деревьев, некоторые реки под угрозой выхода из берегов. На утро 6 июля оставались подтопленными 267 жилых домов и 395 приусадебных участков. Штормовое предупреждение в Краснодарском крае продолжится до 8 июля.

Туапсе, Наталья Рязанова

Туапсе. Другие новости 06.07.21

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