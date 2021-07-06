Полиция Твери задержала мужчину за поджог сожительницы

В Твери задержали местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство женщины, совершенном с особой жестокостью, общеопасным способом. По данным следствия, мужчина пытался заживо сжечь сожительницу.

5 июля подозреваемый поссорился с сожительницей и, облив ее горючей жидкостью, поджег. Он сбежал с места преступления, а женщина осталась жива. Ее доставили в больницу с ожогами дыхательных путей и 80% тела.

Следователи возбудили уголовное дело и вместе с полицией организовали поиски сожителя пострадавшей.

«Лицо, подозреваемое в совершении преступления, установлено и задержано по «горячим следам». В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

Следователи квалифицировали действия подозреваемого по ч. 3 ст. 30, п. «д, е», ч. 2 ст. 105 УК РФ. Мужчине может грозить лишение свободы до 20 лет либо пожизненно.

Тверь, Наталья Рязанова

Тверь. Другие новости 06.07.21

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