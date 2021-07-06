СКР в Туапсе начал дело из-за гибели трех человек при подтоплении

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности трем погибшим (ч.3 ст.109 УК РФ) в подтопленном Туапсинском районе. Следователи также оценят действия местных властей в части оповещения жителей об угрозе подтопления.

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек, в том числе несовершеннолетней, в результате выпадения обильных осадков», – сообщили в пресс-службе регионального главка СКР.

Напомним, 5 июля в своем доме утонул 71-летний мужчина, который не мог самостоятельно передвигаться. Женщина с 13-летней дочерью погибли в машине, которую потоком снесло в канаву. С ними в автомобиле был глава семейства, который смог выбраться и был доставлен в больницу.

«В ходе следствия будет проверена работа лиц, ответственных за оповещение населения об ухудшении погодных условий и возможности подтопления населенных пунктов», – добавили в ведомстве.

Туапсе, Наталья Рязанова

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