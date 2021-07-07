В Чите задержан подозреваемый в расстреле пары в машине

Полиция Читы задержала фигуранта уголовного дела об убийстве и покушении на убийство. Подозреваемым оказался 56-летний местный житель, проживающий в доме, во дворе которого случилось преступление.

Рано утром накануне неизвестный расстрелял пару в машине, стоявшей во дворе дома по улице Горького. Прибывшая на место полиция нашла тело женщины и мужчину с ранениями, которого отправили в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело и начал поиск стрелка.

«Сегодня ночью задержали мужчину в одном из частных домов поселка Каштак в Чите. При обыске изъято самодельное стреляющее устройство и несколько патронов к нему», – рассказали в ведомстве.

Подозреваемый уже был судим и на допросе быстро признался в содеянном. Теперь следователи готовят документы в суд для избрания меры пресечения, а пока фигуранта задержали на 48 часов.

Чита, Наталья Рязанова

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