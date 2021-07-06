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Вторник, 6 июля 2021, 10:55 мск

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В Чите неизвестный расстрелял пару в машине

В Чите неизвестный открыл огонь по людям. Женщина скончалась на месте, мужчина с тяжелым ранением доставлен в больницу. Правоохранители разыскивают убийцу.

Инцидент произошел во дворе дома по улице Горького. Сообщение о стрельбе поступило в четыре утра. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили в стоящей автомашине тело женщины. Кроме того, с места происшествия в больницу доставлен мужчина с огнестрельными ранениями.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух человек), сообщили в региональном управлении СКР. «Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению причастного к этому преступлению лица», – говорится в сообщении ведомства.

По данным местных СМИ, конфликт, предположительно, произошел из-за громкой музыки, которую слушала пара в машине. Женщина жила в том доме, рядом с которым и произошло убийство.

Чита, Зоя Осколкова

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