Под Костромой ученый-генетик спас двух детей из реки, но сам утонул

Во время отдыха на реке Унже в Костромской области погиб генетик, профессор РАН Олег Балановский. Он спас тонущих детей, но сам не смог добраться до берега, сообщила его коллега Светлана Боринская в соцсети.
Инцидент случился днем 5 июля, когда ученый со своими детьми отдыхал у водоема вблизи своей дачи.
«Погиб Олег Балановский. Во время купания на реке спас детей, но самому выплыть сил уже не хватило. Все коллеги в шоке. Огромная потеря», – написала она.
Следственный комитет проверяет обстоятельства смерти москвича 1977 года рождения, отдыхавшего у реки в районе деревни Ивакино Макарьевского района. Имя погибшего не называется.
«На место происшествия выехал следователь. В настоящее время ведутся поиски тела погибшего с привлечением водолазов», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Руководство Института общей генетики РАН выразило соболезнования семье и коллегам погибшего.
Олег Балановский занимался геногеографией и исследовал историю миграции и формирования народов, написал две монографии: «Русский генофонд на Русской равнине», «Генофонд Европы», и более 80 статей. Участвовал в геногеографических исследованиях для криминалистики, а также читал научно-популярные лекции.
Кострома, Наталья Рязанова
Кострома. Другие новости 07.07.21
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