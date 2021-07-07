Под Смоленском при пожаре в частном доме погибли пятеро детей

В Смоленской области произошел пожар в частном доме. Пламенем жилое здание было полностью уничтожено. Пожарные обнаружили пять погибших детей.

Сообщение о пожаре в частном секторе города Починок поступило в экстренные службы в семь утра. Горел дом площадью 80 кв. м. Всего в здании в момент возгорания находились восемь человек.

Позже поступила информации о шестерых погибших, среди них пожилая женщина и пятеро несовершеннолетних. Самому маленькому из них не было и года, самому старшему – 12 лет. По данным администрации Починковского района, жертвами пожара стали восемь человек, передает «Интерфакс».

«На месте пожара работают специалисты испытательный пожарной лаборатории по установлению причин трагедии и дознаватели государственного пожарного надзора», – уточнили в региональном управлении МЧС.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать несоблюдение техники пожарной безопасности. Также рассматривается версия неисправности проводки и электрооборудования.

Смоленск, Зоя Осколкова

Смоленск. Другие новости 07.07.21

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