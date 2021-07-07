Мужчина, захвативший отделение Сбербанка в Тюмени, задержан силовиками

Мужчина, который захватил отделение сбербанка на Червишевском тракте в Тюмени, задержан.

Как рассказали очевидцы, при задержании мужчина сильно кричал. Как удалось его выманить на улицу, пока неизвестно. Сейчас сотрудники правоохранительных органов снимают оцепление.

Напомним, сообщение в полицию поступило в 9 часов 20 минут. В отделение Сбербанка на улице Червишевский тракт, 19 в Тюмени вошел мужчина с сумкой. Он сообщил, что в ней находится опасный предмет и ему необходимы денежные средства. Вместе с ним в отделении банка находились два сотрудника финансовой организации.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 07.07.21

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