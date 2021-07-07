В Тюмени мужчина захватил отделение Сбербанка. Здание оцеплено полицией

В отделение Сбербанка на улице Червишевский тракт, 19 в Тюмени вошел мужчина с сумкой. Он сообщил, что в ней находится опасный предмет и ему необходимы денежные средства.
По предварительным данным, в отделении банка также находятся двое сотрудников финансовой организации, сообщает региональное УМВД России.
Сообщение в полицию поступило в 9 часов 20 минут.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Место происшествия оцеплено, люди из рядом расположенных зданий эвакуированы.
Тюмень, Александр Непомнящий
Тюмень. Другие новости 07.07.21
Под Смоленском при пожаре в частном доме погибли пятеро детей. / Под Костромой ученый-генетик спас двух детей из реки, но сам утонул. / В Чите задержан подозреваемый в расстреле пары в машине. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube