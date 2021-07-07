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Среда, 7 июля 2021, 10:04 мск

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В Тюмени мужчина захватил отделение Сбербанка. Здание оцеплено полицией

В отделение Сбербанка на улице Червишевский тракт, 19 в Тюмени вошел мужчина с сумкой. Он сообщил, что в ней находится опасный предмет и ему необходимы денежные средства.

По предварительным данным, в отделении банка также находятся двое сотрудников финансовой организации, сообщает региональное УМВД России.

Сообщение в полицию поступило в 9 часов 20 минут.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Место происшествия оцеплено, люди из рядом расположенных зданий эвакуированы.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 07.07.21

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Метки / Сбербанк

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