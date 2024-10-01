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Вторник, 1 октября 2024, 21:09 мск

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Сбербанк приостановил прием заявок на льготную IT-ипотеку

Сбербанк сообщил о приостановке приема заявок и записи на сделки по льготной программе «Ипотека для IT» в связи с исчерпанием лимитов.

«По ранее подписанным кредитным договорам кредиты клиентам будут выданы в полном объеме», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Сбербанка.

Ранее сообщалось, что из-за исчерпания лимитов раньше срока может закрыться еще одна льготная программа – «Семейная ипотека». Сбербанк также сообщал о приостановке приема заявок по этой льготе.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Сбербанк

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