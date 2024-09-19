Семейная ипотека закрывается раньше срока

Льготная программа «Семейная ипотека» в России может завершиться раньше, чем ожидалось – до конца текущего года. Как пишет газета «Коммерсантъ», российские банки сообщают о практически полном исчерпании лимитов.

Издание обращает внимание, что по состоянию на 12 сентября совокупный лимит выдачи ипотеки выбран банками почти на 92%, свидетельствуют данные оператора программы АО «Дом.РФ». Всего выдано ипотечных кредитов на 5,4 трлн рублей при лимите в 5,9 трлн рублей, то есть уже с учетом дополнительного транша в 1 трлн рублей. Оставшиеся чуть меньше 500 млрд рублей могут быть выбраны уже до конца октября с учетом того, что, по данным «Дом.РФ», во втором квартале 2024 года по этой программе были выданы кредиты на 768 млрд рублей.

Накануне о приостановке льготного ипотечного кредитования сообщил Сбербанк. По данным издания, «Альфа-банк» исчерпал лимит на 98,4%, Россельхозбанк – на 98,4%, Росбанк – 91%, МКБ – 92%, «Уралсиба» – 92,5%. В то же время ещё у десятка банков лимиты исчерпаны более чем на 80%.

Москва, Анастасия Смирнова

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