Банк ВТБ резко увеличил первый взнос для семейной ипотеки

Банк ВТБ увеличил первоначальный взнос по «Семейной ипотеке» до 50,1% на фоне сокращения лимитов. Как пояснили в кредитной организации, это решение позволит продолжить выдачу жилищных кредитов.

Клиенты, которые подали заявку до 20 сентября, смогут оформить ипотеку по прежним условиям до 27 сентября включительно, уточняет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу банка.

Ранее сообщалось о приостановке льготного ипотечного кредитования в Сбербанке. Как уточнял «Коммерсантъ», по состоянию на 12 сентября совокупный лимит выдачи ипотеки выбран банками почти на 92%, свидетельствуют данные оператора программы АО «Дом.РФ». При этом «Альфа-банк» исчерпал лимит на 98,4%, Россельхозбанк – на 98,4%, Росбанк – 91%, МКБ – 92%, «Уралсиба» – 92,5%. В то же время ещё у десятка банков лимиты исчерпаны более чем на 80%.

Москва, Светлана Антонова

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