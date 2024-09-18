Сбербанк приостановил выдачу льготной семейной ипотеки – закончились деньги

Сбербанк с 18 сентября приостанавливает прием заявок на программу «Семейная ипотека». Причина – лимит денежный средств исчерпан.

Напомним, что в России условия семейной ипотеки по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального дома теперь распространяются на семьи, в которых есть хотя бы один ребенок до 6 лет, и на ряд других категорий. Ставка 6% едина для всех регионов.

Для жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области сумма кредита составляет до 12 млн рублей, для остальных регионов РФ – до 6 млн рублей. Первоначальный взнос – 20%. Ранее выданный кредит можно будет рефинансировать при рождении ребенка.

Семейную ипотеку на новостройки могут также получить семьи, проживающие в малых городах с населением до 50 тыс. человек и имеющие двух несовершеннолетних детей, семьи с ребенком-инвалидом. Кроме того, на льготный жилищный кредит могут претендовать семьи с двумя несовершеннолетними детьми, которые живут в регионах с низким объемом строительства или в регионах, которые имеют индивидуальные программы развития.

Программа льготной семейной ипотеки стартовала в России в 2018 году и должна была завершиться в июле текущего года. Президент РФ Владимир Путина в послании Федеральному собранию поручил продлить семейную ипотеку до 2030 года, сохранив базовые параметры программы.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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