Аналитик: повышение первого взноса по ипотеке до 50,1% – краткосрочная мера

На фоне сокращения лимитов некоторые банки России подняли первоначальный взнос по льготным ипотечным программам до 50,1%. Как пояснил «Новому Дню» глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков, повышение первого взноса – лишь краткосрочное решение, это условие может измениться со следующего года, когда банкам выделят деньги.

«Это проблема лимитов. Из-за того что денег, которые выделяются на льготные программы, на всех не хватает, и лимиты, которые были выделены на текущий год, – заканчиваются, банки пытаются растянуть оставшиеся средства до конца года. На следующий год правительство обещает, что деньги будут выделены», – отметил спикер.

По его словам, повышение первоначального взноса в отдельных банках на продажах не сказался, поскольку на рынке можно найти иные предложения. А в условиях большого разрыва между рыночной и льготной ставкой спрос на семейную и на IТ-ипотеку может остаться повышенным.

Как ранее писал «Новый День», ВТБ с 20 сентября увеличил первоначальный взнос по «Семейной ипотеке» до 50,1%. А с 11 октября Альфа-банк также поднял первый взнос до 50,1% по семейной ипотеке и льготной ипотеке для IТ-специалистов.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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