Альфа-банк поднимает первый взнос по семейной ипотеке до 50,1 процента

Альфа-банк с 11 октября 2024 года поднимет первоначальный взнос по семейной ипотеке и льготной ипотеке для IТ-специалистов до 50,1 процента.

«Начиная с 11 октября 2024 года увеличиваем до 50,1%. Уже длительное время в иных банках закончились лимиты на выдачу по семейной ипотеке, в других увеличивали первоначальный взнос. Старались удерживать условия на прежнем уровне, к сожалению, из-за большого количества заявок увеличиваем первоначальный взнос», – цитирует ТАСС разъяснение службы поддержки клиентов банка.

В службе поддержки также отметили, что первоначальный взнос по Дальневосточной и Арктической льготной ипотеке будет увеличен с 20,1% до 30 процентов, а по льготной ипотеке и IТ-ипотеке – до 50 процентов.

Согласно информации на сайте банка, на 10 октября первоначальный взнос по семейной ипотеке составляет 30%, по льготной ипотеке для IТ-специалистов, а также Дальневосточной и Арктической – 20,1%.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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