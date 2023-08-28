Мошенники запустили схему для обмана целых семей

Мошенники изменили схему обмана, чтобы красть деньги не одного человека, а целых семейств. Необходимые контакты злоумышленники получают не из краденых баз данных, а у первого, кто попался на их уловки.

Первая часть разговора с телефонным мошенником происходит по обычной схеме. Человеку сообщают о мнимом кредите на его имя. Чтобы опередить «мошенников» клиенту банка предлагают оформить кредит, а деньги перевести на «безопасный счет». Получив доступ к чужим средствам, мошенники начинают вторую часть аферы.

«Они начинают расспрашивать жертву о наличии родственников, ведь по словам мошенников им «тоже может угрожать опасность». В итоге сразу несколько человек, объединённых родственными связями, становятся жертвами преступления: переводят мошенникам собственные и заемные средства», – рассказали в пресс-службе Сбербанка.

Специалисты ВТБ раскрыли новую схему мошенничества от имени мнимых специалистов портала Госуслуг и Центробанка. Мошенники заманивают россиян в ловушку, предлагая получить дополнительную выгоду по банковским счетам и кэшбек.

Москва, Наталья Рязанова

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