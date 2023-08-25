Мошенники запустили схему с кэшбеком с банковских счетов

Мошенники заманивают россиян в ловушку, предлагая получить дополнительную выгоду по банковским счетам с помощью кэшбека. Для убедительности выгоды предложения гражданам расписывает мнимый сотрудник Центробанка.

Новую схему обмана выявили специалисты ВТБ. Злоумышленники представляются сотрудниками портала «Госуслуги» и используют новость о повышении ставок по вкладам в большинстве российских банков.

Гражданам предлагают инвестировать деньги, чтобы якобы получить дополнительный доход и кэшбек. Средства, конечно же, обещают перевести на «безопасный счет». Для убедительности к разговору подключают мнимого сотрудника Центробанка, который подтверждает выгодность инвестиций.

«Отличие от других схем состоит в том, что злоумышленники начали представляться сотрудниками сразу двух известных государственных структур и использовать популярную новость о росте ставок по вкладам. Сочетание этих факторов не вызывает подозрения у обычных людей – предложение кажется знакомым и заманчивым», – пояснили в ВТБ.

Как только человек соглашается вложить деньги, ему предлагают подтвердить свою личность. Так мошенники выведывают персональные данные, логины или пароли для входа в учетную запись, код из СМС. Затем получают доступ к средствам клиента банка, переводят на свои счета все деньги и исчезают.

По данным ЦБ РФ, активность телефонных мошенников во II квартале выросла. Порядка 276,8 тыс. используемых злоумышленниками номеров были заблокированы.

Москва, Наталья Рязанова

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